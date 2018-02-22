神明淨港文化祭 萬里小卷搶鋒頭

萬里神明淨港文化祭，將於3月2日元宵節當天在野柳展開，今天在新北市政府舉行宣傳記者會。（記者何玉華攝）

2018-02-22 14:59

〔記者何玉華／新北報導〕全台獨特「水裡來、火裡去」的萬里神明淨港文化祭，將於3月2日元宵節當天在野柳展開，今年結合在地特色漁產小卷，將提供千份小卷達人料裡和新鮮魚湯，免費供民眾嚐鮮；還呼應現代人與毛寶貝關係密切，讓民眾帶著狗狗來祈福印陶板，不用跳水濕身，也可以獲得開漳聖王的加持及限量的紀念手模陶板。

副市長侯友宜今天出席宣傳記者會指出，萬里在開漳聖王的庇佑下，漁獲年年豐收，除了全國知名的萬里蟹，「小卷」也是萬里非常盛產的海鮮，歡迎大家來體驗最有特色的宗教慶典、品嚐美味小卷，感受萬里濃濃的人情味。

而日前萬里區公所已透過「小卷達人料理大賽」，選出在地媽媽私房的3道優勝料理，包括「芹檢持家─芹菜炒透抽」、「三杯小卷、透抽」、「三色透抽捲」，將在活動當日免費供應1000份。

民政局長江俊霆表示，今年是旺旺的狗年，特別以開漳聖王加持過的海水設置岸上祈福淨身區，邀請狗爸狗媽帶著毛寶貝一同來祈福，不用跳水濕身，就可獲得開漳聖王的加持，及限量200份的紀念手模陶板，狗爸狗媽可跟狗狗一起在陶板按下手印，旺旺年年。

重頭戲的「百人跳水」勇士淨身祈福活動，今年將招募250人，多名曾經參加神明淨港活動的跳水勇士，之後都有好事發生，紛紛主動回鍋報名；今年特別在上岸處規劃祈福加持過的艾草與天然海鹽開運熱水澡，與鮮甜小卷粥，讓跳水勇士在開漳聖王的保佑下，好運一整年。跳水勇士報名可上民政局官網查詢。