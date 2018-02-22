揮毫送愛心 書法名家蕭世瓊書藝創作義賣助學

書法名家蕭世瓊（左4）明日起至3月26日舉行「書鍥映心」書藝創作展，今日公益揮毫捐出創作，義賣所得將捐助家扶助學基金。（記者王涵平攝）

2018-02-22 14:52

〔記者王涵平／台南報導〕書法名家蕭世瓊明日起至3月26日舉行「書鍥映心」書藝創作展，今日公益揮毫捐出創作，義賣所得將捐助家扶助學基金。

蕭世瓊曾3度獲台灣省美展書法第1名、吳三連書法類藝術獎及永久免審查的書法名家蕭世瓊，沉浸書法藝術40餘年，「書鍥映心」書藝創作展在新營三一宅舉行，蕭世瓊捐贈的創及蒞臨指導。

出生於嘉義的蕭世瓊年僅58歲，在楷、行、草、篆的基礎上，把書法當成一幅幅的畫作及創作品，並結合各種素材創作。曾以不同粗細麻繩獨創「繩書」書法系列作品，也曾以上半部是文字，下半部則以草書呈現流動感，表現出文字在跳舞的「舞之系列」作品，風格具突破性的創新，常令人耳目一新。

蕭世瓊強調，如何寫出具時代性的書法藝術是不斷在創作中的力量來源，「書鍥映心」意涵嚐試以書寫的概念應用於鍥刻之上，傳統的刻字是先打底稿再慢慢挖掉字跡，用於木刻尚可但用於陶瓷則顯呆板，故嚐試不打底稿，以刀代筆直接鍥刻，在恪守「古典主義的現代書法」原則中堅持不斷求變，展現出書法的美感與現代感，展出15件平面作品，另有10件台華窯燒製的瓷瓶，或以鐵筆直接鐫刻，或以毛筆沾釉藥書寫，另有陶壺22把精心鍥刻，歡迎同好前來分享交流。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，捐助將運用於2月25日頒發的助學希望工程獎助學金，呼龥社會大眾能用實際行動來關心弱勢家庭，鼓勵他們以「勇氣」與「志氣」來面對困境，追尋升學圓夢的行動。