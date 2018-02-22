金研院中部服務中心 台中科大新址啟用

金研院中部服務中心新址啟用，台中市長林佳龍（左四）、金研院董事長洪茂蔚（右四）希望未來擴大培育人才。（記者張菁雅攝）

2018-02-22 14:56

〔記者張菁雅／台中報導〕為協助中部地區金融機構培育人才，台灣金融研訓院參與台中科技大學「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至台中科大，今日新址啟用。市長林佳龍特別出席致賀，並表示，金融科技人才的培訓具挑戰性，希望透過金研院擴大進駐，加速提升在地產業競爭力。

台灣金融研訓院於民國96年在東海大學管理學院成立中部服務中心，近10年來已培訓逾7萬人次金融從業人員，即日起搬遷到台中科大，今天舉行新址啟用儀式。

林佳龍致詞時表示，金研院是國家級的智庫，新址啟用將擴大台中金融人才的培育，加上商發院、工研院、AI學院都在台中設立，不僅匯集人流，還有製造業的物流，以及金融服務業的金流，可謂「萬流歸中」，大大提升台中產業競爭力。

他也指出，金融科技相關人才培訓是當前最具挑戰性的工作，而金融科技的運用無所不在，顛覆傳統對三級產業分類的看法，因此透過金融研訓院的擴大進駐，將是台中工商發展的好機會。

金研院董事長洪茂蔚則表示，金融政策研究作為國家智庫，目標包括研究金融政策、提供培訓課程、訓練金融人才，藉由中部服務中心新址啟用，希望擴大培育人才，增加台中產業發展的競爭力，更將配合政策，助台中發展升級為「智慧機械之都」。