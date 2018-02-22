文大沒校長簽章積欠電費67萬 面臨被斷電

文化大學進修推廣部的2月電費到20日到期，但因沒校長無法批准支出，欠費近67萬遭台電催收，如未繳交恐面臨斷電命運，教職員為了拯救學校，已經決定要發起集資行動挽救。（讀者提供）

2018-02-22 14:51

〔記者吳柏軒、鍾泓良／台北報導〕文化大學因董事會紛爭，校長懸缺22天，已影響校務運作，如今校內的進修推廣部傳出，2月電費近67萬元沒有校長簽章，無法繳交，台電已通知到26日期限，若沒繳將斷電，教職員工無奈，擬發起小額集資度過難關，但希望董事爭議盡速落幕，拯救學校。

教職員工無奈擬發起小額集資度難關

文化大學去年遴選出新校長盧希鵬，但因董事會內鬥，董事長張鏡湖遲遲不肯發出公文，導致新校長難產，教育部已多次公文要求，須召開董事會決定新校長或代理校長，但董事會遲遲未召開，如今已影響文大校務運作。

文大進修推廣部表示，電費週期是到20號，1月20日到2月20日的電費共計66萬9592元，台電公司昨已來催繳，將期限延到26日，若到時候仍不繳納，3月1日將實施斷電，屆時影響推廣部上課學生，甚至影響到對外租借的表演廳，有許多廠商打來詢問情況；另外，3月7日也是教職員工薪資發餉日，更是一大難題。

看見目前窘況，由文大教職員等組織的「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」，也決定發起行動拯救學校，號召小額集資捐款，先幫學校代墊電費，避免影響校務運作，但仍感嘆，小額經費可以集資，但大筆財務恐難支撐，希望老董事長張鏡湖可以看到教職員工的心，不要再為難學校了。