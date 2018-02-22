文大推廣部4天後恐斷電 網友：剛開學又放假？

文化大學由於新選校長未上任，導致校務停擺，教育推廣部可能在下月被停電。圖為文大教育推廣部。（圖片擷取自Google地圖）

2018-02-22 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕文化大學董事會去年選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為新校長，但無法如期在本月1日上任，因董事長張鏡湖藉「有人要奪取校產」為由，拒將文大校長人事案報教育部核定。有網友在PTT爆料，文化大學今（22）日收到台電的催繳電費通知單，並稱由於文大目前「沒有校長...校務全部大停擺」，「剩4天不繳電費就會被停電」。

有網友今在PTT爆料指出，由於文化大學現在沒有校長，「沒人簽名，沒人蓋章」，導致「現在校務全部大停擺，台電還寄信討債啦！」該網友稱文化大學的電費「繳費期限剩下4天，再不繳錢就會被停電」，並問「難道文化大學會成為第一間沒校長而被拆電表的學校嗎？」據網友透露的文件，文化大學須在2月26日前繳清逾66萬元的電費，否則將在3月1日停電，並拆除台電設備與電表。

網友們表示，「台大要步上後塵了，別擔心」、「管爺該去拯救母校了」、「找管爺去啊，文化人」、「台大有代理校長，管不上任也沒影響，文大是搞到代理都沒了」、「國民黨還沒倒，黨校先斷電」；也有網友解釋「應該是印章收起來了，因為校長真空」、「應該通常到主秘就決行付款了，除非是大額採購」、「是分層決行，可是最後要有那個人頭」，或稱「開學不到一個禮拜又要放假了」。

目前文化大學由教務長王淑音暫代校長一職，文大也表示，由於董事會還未將校長遴選結果送教育部完成核定程序，導致需校長簽核的款項無法撥給，並非「故意不繳電費」，而教育推廣部有可能在3月1日被停電。文化另稱，不回應董事會校長遴選相關問題，但盼校務儘快回到常軌。