賞花如賞雪 花壇580棵李花爆開

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪，遊客「賞花如賞雪」。（記者湯世名攝）

2018-02-22 13:28

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節過後氣溫回暖，彰化縣花壇鄉八卦山腰580棵李花爆開，目前達到最高峰，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，讓入園賞花的遊客驚嘆：「好像走在雪地裡！」鄉長李成濟表示，李花花期可持續到元宵節後，民眾可得把握機會，一旦錯過就要等明年了。

花壇鄉公所4前年在虎山岩寺周邊及虎山岩展示館後方的虎山園，栽種500棵李花樹苗，加上寺方原先種植的80棵李樹，總數量多達580棵，均由岩竹村前村長王德潭照顧，今年首度開花，農曆春節期間吸引爆滿遊客前來虎山岩寺拜拜兼賞花。

有遠道而來的遊客賞花時驚嘆的說，從不知道這裡有一處賞花秘境，走在園區賞花就好像在賞雪一般，實在太美了。

鄉長李成濟表示，目前適逢李花開花的最高峰，成串白色花朵堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，遠望就好像樹枝披了一層白雪，遊客漫步園區，有如在欣賞雪景，預料本星期週休假日將吸引爆滿人潮前來賞花，民眾也可利用平日人潮較少時前來賞花，別有一番風情。

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪，讓賞花的遊客驚嘆。（記者湯世名攝）

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪，吸引大批遊客拍照。（記者湯世名攝）

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪，讓賞花的遊客驚嘆。（記者湯世名攝）

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪。（記者湯世名攝）

花壇鄉580棵李花爆開，枝頭白皚皚如鋪上白雪，讓賞花的遊客驚嘆。（記者湯世名攝）