通霄鎮農會結合拱天宮 推出媽祖婆存摺

通霄鎮農會結合拱天宮推出媽祖婆存摺。（記者蔡政珉攝）

2018-02-22 13:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是全國重要信仰中心，香客眾多，在地通霄鎮農會與拱天宮管理委員會溝通，獲得授權推出媽祖婆存摺，即日起民眾在通霄鎮農會開戶，可以選擇封面印製媽祖婆肖像的存款簿，農會希望透過結合在地文化，提高農會與農產品能見度。

通霄鎮農會指出，白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林縣北港徒步進香，被中央指定為國家重要民俗無形文化資產，對於通霄人而言尤其珍貴。農會總幹事徐學承經過半年的奔走，與拱天宮廟方溝通協調，獲得同意授權讓農會創意成真。

通霄鎮農會指出，期盼透過拱天宮媽祖婆的人氣，吸引更多民眾到農會開戶，農會也在民眾前往開戶時宣傳在地特色農產，例如印製、發放宣傳單，介紹農產特色，讓辛苦務農的農民也能增加銷售管道。

目前通霄鎮農會主推台農5號黑糯玉米，由於外觀成黑紫紅色，且口感特殊，農會獲得農業試驗所授權，命名為「彩虹玉米」，已經成為通霄招牌農作物。

另外，近來通霄鎮農會也大力推廣由日本越光米改良的台農67號，農會組成產銷班後取名十六米，大力推廣。目前農會也正著手於建立彩虹玉米與十六米的產銷履歷，希望藉由白沙屯媽祖婆加持，新的一年可以國泰民安、風調雨順。