過年他拜訪女友家被嚇壞 網友傻眼：睡哪？

男網友過年到女友家拜訪，卻被房間的景象嚇壞了。（圖擷自臉書社團「靠北女友」）

2018-02-22 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕許多人會在過年時到另一半的家裡拜訪，但有一名男網友抱怨，他在過年時第一次到女友家，沒想到女友房間的景象讓他看完整個嚇壞，崩潰直呼：「實在是太恐怖！」其他網友也傻眼詢問，「你女友到底睡哪兒」。

一名男網友在臉書社團「靠北女友」PO出多張女友房間的照片，並表示：「這是我女友的房間，請問我該怎麼辦？這實在是太恐怖了~果然還是要想清楚一點比較好。」照片中可見，房間內的物品一個疊得比一個還高，各式各樣的生活用品、書本文件、雜物都堆疊在架子上，書桌與椅子也都被物品給淹沒，甚至地板上也幾乎都是堆疊的物品。

誇張的場景也讓網友看完驚呼，「她敢帶你回家也是真性情啊！好好把握」、「我比較想知道她到底睡哪兒」、「先不說恐怖不恐怖 她怎麼疊的 但仔細看其實亂中有序耶」、「好誇張....住這裡我會瘋掉」、「這是垃圾場？」、「其實前男友也在裡面，還沒找到路出來」。

女友房間東西超多又亂。（圖擷自臉書社團「靠北女友」）

女友房間東西超多又亂。（圖擷自臉書社團「靠北女友」）