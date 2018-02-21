台大潑酸之後 友善校園週首納「校園親密關係暴力防治」

2018-02-21 23:20

〔記者林曉雲／台北報導〕台大去年發生校園潑酸事件，震驚社會，教育部規劃106學年第2學期友善校園週活動，今天（21日）起開跑至2月27日，今年首度將「校園親密關係暴力事件防治及處理」納入議題，透過學校推動多元創意活動，加強人權、法治、品德及生命教育宣教，同時也推動「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」、「杜絕復仇式色情」等議題，喚起對於友善校園的重視。

學特司科長陳宗志表示，為杜絕「復仇式色情」事件及提升「校園親密關係暴力事件防治及處理」能力，各校須強化學生法治教育、性別平等教育、網路使用素養及自我保護措施，積極預防發生親密隱私或不雅照片流傳事件發生，並依據「家庭暴力防治法」規定，提供學生遇有「親密關係伴侶」暴力事件的保護及協助措施，以維護學生人身及校園環境安全，籲請各校盡可能融入課程中，讓學生在碰到情感議題時，不要做出傷害別人的事情。

另外，為防制毒品進入校園，教育部配合行政院「新世代反毒策略」修訂「防制學生藥物濫用實施計畫」，陳宗志說明，去年起各縣市教育單位即積極結合家長會，推動「防毒守門員」入班宣導計畫，為強化環境預防，各縣市高級中等以下學校與警察機關已逐步建立熱點巡邏網，透過學校自行清查、校外聯巡、警方巡邏線及巡邏箱設置等方式，提高青少年經常聚集的高風險場所巡邏密度，降低學生接觸毒品的可能。

為鼓勵學生於發現或遭受校園霸凌時能夠勇敢說出來，教育部提供0800-200885防制校園霸凌專線電話及專區留言版等多元反映管道，且為促使霸凌行為人與被霸凌者恢復關係，讓他們能融入校園環境，已委請國立台北大學建置「橄欖枝中心」，導入「和解圈」修復式正義的概念，鼓勵衝突當事人進行對話，期則有效建立校園霸凌個案輔導支持系統。