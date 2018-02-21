墾丁過年旅遊業慘？數字解讀兩種結論

墾丁地區春節人潮仍多。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-21 22:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小英總統初一說完「過年大家都去墾丁」，今年春節假期恆春半島就傳出「20年來頭一次未滿房」的風聲，甚至傳言遊客數大量崩跌；但根據警方的車流數字統計，6天連假車流量約7萬4000輛次，與過去同是「6天連假」的數字相仿，除了南灣及墾丁地區部分業者，外圍地區商家業績仍保持不錯水準，資深導遊「老劉」不諱言「遊客變聰明了，傳統老景點確實新鮮度降低。」

根據警方車流統計，今年春節假期南下台26線的車流約7萬4000輛次，略低於去年連假較長的8萬9000輛次，也不如2016年9天連假湧入12萬6000多車次，但與2015年同樣「6天連假」時的7萬5000車次類似，並沒有特別明顯下滑現象。

但中華民國旅館同業公會全國聯合會理事長張榮南認為，「普遍住宿率真的是很慘，都不過夜了」，他說，除了少數墾丁核心區的業者，今年看似人潮、車潮尚可，但大多是一日遊不住宿，難以帶動整體觀光業。

「還是人擠人，看不出哪裡沒人。」初二、初三在墾丁旅遊的遊客「小安」說，對墾丁大街夜市及南灣確實興趣缺缺，但白砂海灘、旭海、恆春古城等景點，仍是連停車都困難，到美麗風景走春不會退流行；資深導遊老劉說，墾丁至南灣這段傳統「墾丁領域」受到負面消息影響大，不少遊客直接要求到恆春其他地方用餐或戲水，消費轉移現象值得觀察，「但假期後就開工、開學，也是出遊意願降低主因」。

墾丁大街攤販何小姐表示，往年人氣最旺的初三、初四晚間人潮依舊很多，看不出明顯衰退，但「購買率」確實有下降，或許跟大環境景氣及近半年負面消息有關，炒作「墾丁最慘」實在刻意抹黑；南灣水上業者則大嘆，南灣及墾丁大街屬於外界廣義的「墾丁」，負面消息確實影響遊客消費，似乎有轉移到恆春其他景區現象。

墾丁高消費的刻板印象，也出現奇特住房現象，部分春節平均住房8成左右的飯店，初六後竟出現客滿及9成左右的佳績，中階飯店也還有近6成住房，路上更不乏自由行中客，飯店業者認為，經濟不佳造成消費者精打細算，挑選開工日後的折扣時段住房，整體住房率平均對國家公園觀光不見得是壞事。

墾丁國家公園管理處遊憩課則分析，墾丁地區遊客數在電影「海角七號」帶來的觀光熱潮前，每年平均約400多萬人次，去年數字仍保持這水準，但近年因應暴增中國客狂蓋的民宿旅館數量卻增加近3倍，自然會有「遊客變少」的感受，刻意炒作因中客「暴增」的數字並不公平。