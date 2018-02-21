外銷飆價3倍！台灣棗子進軍中東 每公斤衝450元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局進軍中東地區波灣食品展，台灣棗每公斤達450元，價格高於國內市場3倍多，值得一提的是，今年棗子外銷市場較過去熱絡，3月將首度銷往日本，整體出口量比去年增加3成。
農業局說，台灣棗產期從12月到隔年4月，高雄是棗子主要產地，種植面積835公頃，產量1萬5000多公噸，約占全國4成3，外銷加拿大、新加坡等7個國家，更輔導果農蜜棗加工每年60多公噸，通過清真認證，打入回教市場，年經濟產值高達9億元。
農業局近來進軍中東地區最大波灣國際食品展，主打棗子、番石榴與紅龍果，加上Global GAP、清真認證加持，尤以棗子近年來因品種改良，口感爽脆多汁受歡迎，台灣棗力拚中東椰棗，打入杜拜果菜批發市場、巴林阿拉伯超市。
農業局說，104年首度參加波灣食品展，但因近2年氣候異常，造成水果產量銳減，國內市場供不應求，巴林市場不畏價格高漲，連2年仍外銷逾50噸棗子、番石榴，今年再度挺進食品展，棗子每公斤高達450元、蜜寶紅龍果每公斤可賣400元。
農業局指出，目前批發市場棗子每公斤60元，禮盒等級每公斤要價120元，外銷價比國內價格高達3倍多，今年棗子產量恢復正常，3月將銷往日本80噸，外銷市場較過去熱絡，後續行情看漲。