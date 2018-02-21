陽明山花季明天登場 上山賞花留意交管措施

「2018陽明山花季」 明天將登場，台北市警察局交通警察大隊表示將實施花季期間交通管制措施。圖為往年的花季期間活動照片。（資料照）

2018-02-21 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕「2018陽明山花季」 明天將登場，針對明天起至3月25日，台北市警察局交通警察大隊表示將實施花季期間交通管制措施，在上、下山都設置管制點，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，並呼籲上山賞花民眾儘量搭乘大眾運輸系統及花季專車。

「2018陽明山花季」將於明天起至3月25日舉行，北市交通警察大隊對此表示，為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，為期32天的活動期間將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車。針對接下來2、3 月共11天例假日也將將實施花季期間交管措施，管制車輛通行，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

交通警察大隊指出，花季期間的例假日包含上、下山都會設置管制點，其中上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「 至善路2段1巷口」，時間為上午7時至下午4時，但持通行證（條）的自小客（貨）車除外。下山管制點則是「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，時間是下午2時至晚間6時。另外則是彈性管制點，為「格致路與菁山路口」、 「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。

北市公共運輸處方面則安排5條花季專車路線便民。路線包含在陽明山上巡迴的124路（小油坑─陽明山國家公園管理處─陽明山公車總站）、125路（花鐘─陽明山公車總站）、130路（陽明山國家公園管理處─陽明書屋）、131路（陽明山國家公園管理處─竹子湖）及131區路公車（陽明山國家公園管理處─湖田區民活動中心─頂湖），以及從市區接駁到陽明山的127路（捷運劍潭站─陽明山國家公園管理處）等。