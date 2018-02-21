國家森林遊樂區春節湧進12萬人次 林務局近900人犧牲假期

阿里山國家森林遊樂區是春節期間最熱門的景點，圖為小笠原山壯觀的雲海景觀。（圖由林務局提供）

2018-02-21 21:45

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年農曆春節連假氣溫回暖，民眾紛紛出門走春，農委會林務局轄下的國家森林遊樂區初一至初五共計湧進12萬人次，林務局近900位工作人員犧牲假期提供服務，讓民眾春節玩得盡興。

據林務局統計，今年春節大年初一至初五，國家森林遊樂區旅遊總人次達12萬人次，其中最多遊客造訪的是阿里山3萬5319人次，其次是太平山1萬7132人次、奧萬大9174人次等國家森林遊樂區遊客人次。

林務局育樂組表示，阿里山一直是森林遊樂區裡最熱門的，而太平山在冬季雖沒有特殊景緻，但因位在北部，距離台北近，交通因素可能也因此成為很多民眾的旅遊首選，而奧萬大目前正值花季，開滿八重櫻的停車場更被譽為「全台最美停車場」。

育樂組指出，今年冬季較冷，所以武陵國家森林遊樂區的正式花季沒趕上農曆春節，接下來這1、2週才是武陵櫻花盛開的時間，民眾不要錯過。

林務局指出，為了讓民眾在農曆春節假期，前往全國各森林遊樂區迎春賞花，欣賞自然美景，林務局所屬各國家森林遊樂區及林業文化園區，春節期間皆加派人力，近900位工作人員只有除夕休假，犧牲連假假期，為春節出遊的民眾加強遊憩安全及服務品質。