明天濕冷有雨 北部、東北部清晨下探13度！

年假連日好天氣掰掰，今日起氣溫轉涼，明日中部以北及東北部地區低溫僅13度左右。（記者羅沛德攝）

2018-02-21 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕溫暖舒適的年假結束囉！今天（21日）開始東北季風轉強，大陸冷氣團持續南下，北部及東北部地區明顯都變涼了，預計明日（22日）冷氣團及華南雲雨區往東移，北部及東北部地區全天會比較濕冷，北部及東北部地區低溫可能僅僅13度左右，中南部地區早晚溫差大。氣象專家彭啟明表示，接下來的天氣變化快速，是春天典型的徵兆，提醒民眾隨時注意天氣，增添衣物。

根據《中央氣象局》預測，明天北部及東北部地區氣溫會比今天來得低一些，預估中部以北、東北部清晨低溫約13、14度，其餘地區約莫17至19度。北部及東北部地區白天高溫回溫也不多，大約會來到16、17度，其餘地區則是19至25度。另外，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，低溫僅有13度的東部及東北部地區伴隨降雨，感覺上會更加濕冷，其餘地區也會有局部短暫雨的情況發生，高山地區也會有降雪的機率，提醒民眾要注意保暖，外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

《天氣風險公司》表示，這波冷氣團將影響台灣直至本週五、六可能就會回暖。但高興還太早，很快的週日又會有新的鋒面和冷氣團報到，中部以北的天氣型態將又會轉為濕冷。時序也逐漸步入春季了，天氣變化快速，提醒民眾當心忽冷忽熱的天氣，留意穿著，以免著涼。

東北風今天增強，白天是風力最強的時段，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖等等，這些地區的沿海空曠地區都有8至10級強陣風，台灣沿海及鄰近海域都有較大風浪情況發生。晚上起風力將減弱到8至9級風，提醒民眾如欲從事海邊活動或海上作業，務必要注意安全。

空品方面，《行政院環保署空品資訊預報》表示，明日高屏及雲嘉南地區為「橘色提醒」；中部、馬祖、金門，「普通等級」；北部竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區則是「良好等級」。