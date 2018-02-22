醫病》年假出遊亂點閨蜜眼藥水 交叉感染代價慘

2018-02-22 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕別人的眼藥水切記不能拿來亂點！一名女子過年出國期間因眼睛不舒服，隨手拿閨蜜團員的眼藥水來點，沒想到點完後卻更加惡化，緊急求醫才發現，原來藥水瓶頭沾染閨蜜急性結膜炎的病菌，拿來點一下就交叉感染，醫師呼籲千萬要小心！

新竹一名女子春節假期出國旅遊，返台前突然感覺眼睛好像有東西跑進去，恰好同行好友在出國前幾天因結膜炎赴醫院就診，醫師開的消炎眼藥水沒有用完，直接拿給她使用，沒想到點後眼睛紅腫如雞蛋，一下飛機就直接往眼科報到。

收治病人的新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山指出，患者因為交叉感染引起急性結膜炎，幸好沒有造成角膜破皮發炎。眼藥水是絕對不能隨意點用他人的，因為一般民眾對點藥水非常沒概念，覺得眼藥就是水，點一下沒有關係，當眼睛裡好像有什麼東西跑進去時，揉揉眼睛不太舒服，為了預防發炎，病人沒用完的結膜炎藥水變成常備藥，結果造成急性結膜炎。

為什麼別人的藥水不能亂點？為什麼你自己點的藥水別人不能點？因為藥水頭會沾到病人眼睛，有時沾到病人睫毛，或者有時會沾到病人的眼淚，這些地方都有病菌，點別人的藥水會藉由藥水傳染病菌。這和急性結膜炎病人用過的毛巾不可以用的道理相同。

可是民眾往往忘記了眼藥水也是這個原理，所以過年出國攜帶的公藥，最好不要互點，要不然，在給別人點眼藥水的時候，需特別注意藥水的瓶口不能沾到病人的睫毛，甚至眼球。但是睫毛根部最尖端的地方，根本無法看不清楚，在點藥水的時候，只要眼睛眨一下，就會碰到睫毛，甚至有時碰到都不知道。

陳瑩山建議，單支裝的人工淚液是最佳眼藥替代品，如果眼睛突然紅了起來，或者癢，就可以點用。正確點用方式是，點後閉上眼睛輕輕轉動眼球。這就好像眼睛癢的時候，揉眼睛會很舒服，但是揉眼動作可能會因眼內異物沾粘造成角膜破皮發炎，甚至角膜糜爛而有失明的危險。這時，應該以點眼藥水來替代揉眼，眼球在眼內上下左右的轉動相當於揉眼睛。此外，雖然人工淚液沒有治療效果，但是點完通常會舒服一些。