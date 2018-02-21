醫病》8旬阿公術後衰弱臥床 住老年病房10天「走出」成醫

2018-02-21 16:31

〔記者王俊忠／台南報導〕原本健壯的83歲姜爺爺車禍重創動大手術，術後身體功能急遽衰退，終日臥床，無自理能力，家人只好將他送安養院。後來姜爺爺因病住進成大醫院老年專科病房，治療約10天，在高齡照護團隊照料下，姜爺爺靠助行器「走出」醫院，後來更恢復到不必靠助行器，就能獨力走5公里遠，有效延緩老化與機能衰退。

姜爺爺去年車禍，脾臟破裂動大手術，術後身體功能急遽衰退，終日臥床、日常生活無法自理，而家人無法陪伴照顧，只好將姜爺爺送到安養中心，需插導尿管與鼻胃管。

後來姜爺爺發燒，住進成大醫院老年專科病房「耆頤圓」，高齡照護團隊運用老年周全性評估，發現患者有感染問題，還有營養不良、肌力、認知衰退與輕微憂鬱問題。成醫護理部督導長古秋雲表示，高齡照護團隊研議姜爺爺照顧計畫，並召開家庭會議，與患者及家人討論住院照護目標及出院照顧計畫。

姜爺爺住院約10天，成醫提供床上腳踏車、站立式輪椅、學步車等輔具，漸進式訓練步行。而病房懷舊歲月走廊、古味櫥窗，營造出府城本土及人文情境也幫上大忙。姜爺爺在農家展示櫥窗前，侃侃而談自己過去栽種一片果園養大子女的辛苦事蹟，找到生命價值，讓高齡照護團隊很感動。

姜爺爺出院時使用助行器「走」出病房，令人振奮的是，他回診時不但已移除導尿管與鼻胃管，甚至不用助行器、笑瞇瞇走進診間，後來甚至能獨力走5公里遠。

成醫老年科主任張家銘醫師指出，「阻絕病衰、自立樂齡」是高齡照護團隊宗旨，「耆頤圓」以此宗旨創立高齡友善急性病房，符合老年生理特性與復健醫學概念，同時結合醫療及人文，病房中處處巧思、帶動整體高齡友善醫療的氛圍，醫療團隊在治療老年複雜疾病之外，同時運用專業延緩患者功能衰退，儘可能提升身體功能，降低被照顧或依賴需求，讓高齡患者回家後，與家人都能擁有較佳的生活品質。