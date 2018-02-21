為了跟母親探望祖母 她趕開工首日申請自動通關

林小婷（左二）前往申請自動通關。（記者王冠仁翻攝）

2018-02-21 16:19

〔記者王冠仁／台北報導〕在台灣居住的14歲印尼第二代新住民林小婷，今天前往移民署台北市服務站辦理自動通關註冊。林小婷告訴服務人員，她去年13歲跟母親要出境回母親故鄉時，因為未滿申請自動通關的年紀，只能眼睜睜看著其他遊客快速通關，「我以後總算可以10秒快速通關了！」

移民署指出，申請自動查驗通關系統（e-Gate），是在台設有有戶籍的國人，或具在台居留資格且有多次入出境許可證件之外來人口，申請人必須年滿14歲、身高140公分以上。

林小婷說，她母親是印尼人，往年農曆春節前後都會抽空與母親一起回印尼探望外婆。她記得去年她才13歲，跟母親要出國時，只能只能眼睜睜看著別人在機場10秒「嗶嗶」快速進出；母親雖然可以使用自動通關，但因為要陪她，母女倆只好慢慢排隊接受人工查驗，花費不少時間。

她為了能與母親往後出國時快速通關，在年假後開工第一天，就到移民署台北市服務站申請自動通關註冊，「以後就不用再傻傻排隊了！」

移民署說，申請自動通關的地點，從本月1日起，再新增10處移民署服務站受理申請，分別為新北市服務站、桃園市服務站、新竹市服務站、苗栗縣服務站、彰化縣服務站、南投縣服務站、雲林縣服務站、嘉義縣服務站、台南市第一服務站及高雄市第二服務站。