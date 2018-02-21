提升災害應變力 桃市開學先地震演練

山頂國小執行防震演練。（記者陳昀攝）

2018-02-21 15:55

［記者陳昀、許倬勛／桃園報導］農曆年前發生花蓮強震，為提升災害應變能力，教育局要求各校1個月內完成地震防災演練，114所高、中災害潛勢學校開學前也已完成防災建置；另外，今天是大年初六開工、開學日，教育局、衛生局都提供專業建議，協助大家遠離收假症候群。

教育局推動「校園災害防救計畫」，要求各校開學前做好校園防災整備，並於1個月內完成地震防災演練，讓師生熟悉「趴下、掩護、穩住」三大要領，提升災害應變能力，教育局也成立「防災教育輔導團」提供各校專業諮詢。

教育局表示，去年已完成各校的校舍耐震普查，其中10校具高地震風險的學校，教育局已委託專家執行耐震評估，並補助各校做結構補強，目前僅永豐高中還在執行改善工程，其餘學校都已完成；另114所高、中災害潛勢的學校，開學前皆已完成防災建置，像是整備防災設備、擬定災害防救計畫、組成防災推動小組及改善校安死角等措施。

在收心方面，執業身心科醫師陳濬廷表示，寒假期間許多孩子日夜顛倒，開學可能會有「收假症候群」，像是恍神、焦慮、易怒等情緒或無故頭痛、肚子痛、食慾降低等，可以透過「三鐵共構定心丸」協助改善身心失調情形。

陳濬廷指出，學生睡前應遠離3C產品，並早睡早起、喝開水等調整作息；教師學期初可以動態教學為主，提升學生的專注力；家長除了要以身作則，也不能因為孩子哭鬧就讓他在家休息。他也提醒，若實施後學生身心失調情形長達2週未改善，有必要探討背後原因，或向醫生諮詢。

衛生局也提出「收心3步驟」：一是恢復規律作息，逐步增加工作量；二是多運動，能提升專注力；三是擬定年度新目標，正向迎接工作。

衛生局心理健康科長陳小燕提醒，剛開始上班的幾天若有力不從心、易怒等情形很正常，若有情緒困擾也可撥打生命線1995（要救救我）、24小時安心專線0800-788-995（請幫幫、救救我），或社區心理衛生中心（03）332-5880，尋求專業協助。

山頂國小執行防震演練。（記者陳昀攝）