宜縣擬建公共高爾夫球場 南澳農場是首選

宜蘭縣政府打算向教育部申請，利用南澳農場興建公共高爾夫球場，促進大南澳地區的發展。（記者張議晨攝）

2018-02-21 15:46

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕教育部於去年容許雙北、宜蘭及桃園等北部地區，可蓋3座高爾夫球場，宜蘭容許1座，原先壯圍鄉積極爭取在蘭陽溪口保安林地興建，但縣府經過評估後，選定在面積100公頃的南澳農場及周邊河川用地興建，宜蘭縣代理縣長陳金德指出，希望能朝公共球場的方向興建，用低廉的價格讓人人都可以打球。

教育部將容許北區再增設3座高爾夫球場，宜蘭容許1座，18洞的球場需50公頃的土地，9洞球場則需30公頃，此案從去年開始討論，原由壯圍鄉公所積極爭取，利用蘭陽溪河口的保安林地興建，以利地方經濟發展，但因為保安林地難以解編，土地取得困難，該方案遲遲未獲縣府同意。

鑒於蘇花改蘇澳至東澳段通車，宜蘭縣政府經評估後，打算利用南澳農場及周邊河川用地共100公頃屬於國有財產局的土地，來興建高爾夫球場，並透過公共造產的方式興建與經營，由縣府自負盈虧，希望建立一座價格低廉，且人人都可以打球的球場。

宜蘭縣政府民政處指出，經過評估，但南澳腹地廣大平坦，交通也便利，用地取得容易，是現階段最適合興建球場的地點，縣府經詳細規劃後，將向教育部提案，建議以南澳農場為第1順位興建球場，不過，此案壯圍的保安林地也會一併以第2順位，向教育部提出建議。

陳金德表示，南澳農場原本有一些低密度的種植計畫，但活化速度慢，所以才想由縣府主導，向教育部來申請興建高爾夫球場，希望能建立1座價格低廉的公共球場，吸引更多人去打球，一方面活化南澳農場，另一方面也順勢促進大南澳地區的發展。