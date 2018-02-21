為了垃圾 苗市公所、苗縣環保局新春口角傷和氣

2018-02-21 15:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆新年期間，各鄉鎮市公所清潔隊也暫停家戶垃圾清運，雖各公所都有提醒再三，仍有不少缺乏公德心的民眾將垃圾棄置街頭；苗栗市有垃圾堆如同一座小山，讓清潔隊員疲於奔命，甚引發與苗栗縣政府環保局人員口角，兩單位在新春之初，就傷了和氣。

縣府環保局清潔人員於春節期間，進行後龍溪河濱公園撿拾垃圾，並集中堆置在苗栗市經國路的新東大橋橋墩旁，卻引來民眾當成「垃圾場」。苗栗市公所清潔隊，連日來每天加派2車次清潔車清運。

公所清潔隊長孫春明說，但當天清完，隔天又被堆置，且經公所向環保局清潔人員反映，河濱公園範圍除了苗栗市，也包括公館鄉、頭屋鄉，但卻由苗栗市公所「全數吸收」，還遭對方嗆聲「以後不撿河濱公園垃圾了」。

對此，苗栗市公所今天發布聲明，批評環保局難道是「放任清潔轄區不顧，置市民生活品質於事外嗎？」苗栗市長邱炳坤除指示清潔隊稽查人員依違反廢棄物清理法嚴加取締，並指責環保局知法犯法的行為相當可惡。

縣府環保局秘書蔡政勳說，河濱公園管理單位為縣政府，但垃圾清運是苗栗市公所，長年以來，都是以此為合作模式，雖說非單僅有苗栗市的垃圾，但他認為「公家部門是一體的」，何況垃圾送到焚化爐都是政府的錢，環保局會與苗栗市公所進一步協調。

至於公所指有環保局人員嗆聲「以後不撿河濱公園垃圾了」。蔡政勳則表示，應該是溝通上的誤會，環保局仍會持續負責公園的環境清潔維護。