熱博破去年155萬餘人紀錄 幸運1家4口獲獎

來自高雄的孫維夫妻1家4人幸運成為突破去年入園數紀錄者，獲得住宿券等大獎（記者葉永騫攝）

2018-02-21 15:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶博覽會參觀人數今天突破去年155萬3886人的紀錄，由幸運的高雄市民孫維1家4口獲得Hello Kitty禮品、住宿券等價值8000元的禮物，縣府表示，今年可望創下180萬人參觀的新高紀錄。

屏東熱帶農業博覽會今年自2月3日開幕以來，短短2週即創下百萬人次入園佳績，比往年提早達到百萬目標， 主因為天氣暖和吸引了春節遊客潮，使得每日人潮、車潮不斷的湧入園區。

今天上午11點多，人潮已經快達到去年入園人數155萬3886人，縣府農業處副處長鄭永裕等人開始倒數計時歡迎入園的幸運兒，來自高雄市的孫維、林雅萍夫妻帶著2名小朋友一家4口趁著休假前來遊玩，幸運的成為突破去年紀錄的一家人，當場獲得Hello Kitty禮品、小墾丁渡假村住宿券、國立海洋生物博物館入園票、老鹰红豆等價值8千元的好禮，讓孫維夫妻覺得好意外。

孫維夫妻說，這次來熱博主要是來看Hello Kitty彩稻田，能幸運獲得大獎相當意外，現在又能再規劃另一個屏東假期了。

鄭永裕表示，熱博活動持續至3月4日止，如果天氣持續那麼好，大家能夠掌握最後的假期前來熱博遊玩，今年可望創下180萬元的新高紀錄。

屏東熱博參觀人數突破去年155萬餘人紀錄（記者葉永騫攝）