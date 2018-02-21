中市停車月票網路開賣 交通局免費郵寄到府

2018-02-21 15:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市停車月票不必再臨櫃購買！市府交通局今天表示，3月起推出「停車月票線上購買系統」，民眾網購後再由交通局免費郵寄到府，方便不少，信用卡或超商付費的工本費則由購買者負擔。

交通局長王義川表示，停車月票有不少優惠，深受民眾喜愛，但得至特定地點排隊購買，還必須是政府機關上班日，市府以「簡政便民」為核心啟動程式開發，去年10月試辦線上購買，民眾多表肯定。

他也說，經系統測試與民眾意見回饋，交通局針對部份系統上使用者介面進行微調後，預計今年3月1日起，民眾可在交通局停管處網頁上直接購買各式汽機車月票，交通局會主動郵寄到家，並自行吸收郵寄費，相當便利。

交通局說明，民眾於線上購買各式停車月票後，可以選擇透過信用卡或經由第三方支付方式取得代碼後，再至超商多媒體機列印並繳費，金流處理的工本費由購買者負擔，信用卡工本費是購買金額1.8%，超商則是每筆26元。

交通局強調，台中作為第二大城，需要更多創新貼近民眾生活，近3年交通局持續思考整體停車管理政策，例如3年來增設5萬5123席機車停車格、2萬9429席汽車停車格，停車更方便。

同時也會持續增加使用電子票證進出路外公有停車場，設置場次從105年5處停車場提高至106年86場，今年度更預計提高到120場，進出公有停車場更快速便利，省卻攜帶零錢及遺失票卡的麻煩。