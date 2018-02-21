日核災食品進口爭議 民團籲政府公開所有資訊

2018-02-21 15:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本核災食品進口問題備受爭議，民間團體今天針對此議題召開公聽會，正反意見並陳，有學者認為輻射在體外都沒有最低安全劑量了，更何況吃進體內，呼籲政府必須要嚴格把關，一點風險都不能冒。也有醫師認為風險雖有，但依人口比例來看相對較低。不過各界同樣都呼籲政府能夠公開透明所有資訊，釐清民眾疑慮。

綠色消費者基金會秘書長方儉指出，受核災輻射污染地區有幾個特性，包括放射性物質量大；毒性高且核種多，易在環境累積；影響範圍廣且污染程度非受距離遠近影響；污染一旦進入體內難以排除；污染僅能靠時間消除，但長達萬年。

方儉也說，目前在國際標準上，已經確認輻射沒有健康的安全極限值，而日本核災食品進口，涉及的是輻射的體內暴露，這與體外暴露不同。且一般而言會接受輻射劑量的對象，大概都是輻射工作人員、需要進行輻照、核醫檢測的病患，但是核災食品的受眾，是沒有必要接受輻射劑量的大眾。

台大大氣系教授徐光蓉則舉了許多研究案例，照射X光的孕婦，其胎兒未來有較高機會罹患白血病；20歲以下孩童照過電腦斷層掃描者，罹患白血病機率也較沒照過的高2成；在核電廠周遭生活的孩童，距離越近者罹病風險越高等等。她強調，這麼多科學研究都顯示連體外都不能有，更何況把輻射吃到體內。

台大醫學院毒理學研究所副教授姜至剛說，日本公布核災地區食品的風險資訊，資訊都很清楚，政府也應該更清楚公布核災食品資訊，包括流通、非流通、檢測值、產地等，民眾有資訊才有辦法選擇。而政府對日本核災食品的管制也要符合全世界的潮流趨勢，風險評估後再考慮開放核災食品的議題。至於核災食品對台灣民眾的危害，姜至剛認為有風險但相對低，因為生活中都吃日本食品的人數比例低。

行政院食安辦公室代表回應，關於日本核災食品進口問題，行政院目前並未有任何預期的發展方向及時程，各方的意見與資料都會蒐集，並尊重部會專業決定；衛福部食藥署代表則強調，政府一定會以民眾健康利益為最優先考慮。