最佳商務艙氣泡酒 長榮航空再獲金牌

評審主席Charles Metcalfe （右一）頒發全球最佳商務艙氣泡酒金牌，由長榮航空英國分公司總主任王源祥（左一）代表受獎。（長榮提供）

2018-02-21 15:09

〔記者陳宜加／台北報導〕機上用酒學問大，國際知名權威旅遊雜誌《Business Traveller》月刊日前於英國舉辦「2017 Cellars in the Sky機上用酒評選」頒獎典禮，長榮航空再度獲全球最佳商務艙氣泡酒金牌殊榮。

《Business Traveller》自1985年起，每年均舉辦機上服務用酒評選，由全球各航空公司提供機上服務用葡萄酒，並聘請世界知名專業品酒人士進行盲飲評鑑，遴選出口感與品質最佳的美酒，提供旅客參考。

今年度共計有英國航空、美國航空、卡達航空、澳洲航空、國泰航空、馬來西亞航空、新加坡航空、全日空等32家國際航空公司參與競賽，項目包含紅酒、白酒、香檳氣泡酒、餐後甜酒四類酒品評選。

長榮表示，長榮選用的法國黛拉夢白中白香檳（Champagne Delamotte Blanc de Blancs NV）今年榮獲最佳商務艙氣泡酒金牌，已連續兩年獲金牌肯定。

長榮指出，目前該酒供應於近程航線的皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙，嚴選法國香檳產區Le Mesnil-sur-Oger頂級葡萄園的夏朵內葡萄品種釀製，氣泡細緻優雅，伴隨著梨子、烤杏仁和檸檬皮的淡淡香氣，並帶著些許的礦物韻味，尾韻伴隨著迷人的烤土司香氣在口中蔓延，搭配海鮮或是奶香濃郁的餐點都是絕佳的餐酒組合。

長榮表示，機上精心挑選多達近20種的酒品種類，每一年均會更換機上用酒，由專業團隊進行盲飲，每次試飲上百款不同產區、品種的葡萄酒，除了考量機艙內因艙壓影響味覺的環境因素外，並參考各航線旅客屬性、機上餐點以及酒類產區等，納入討論後遴選出乘客喜好、口感佳的機上服務用酒，讓旅客享有賓至如歸的飛行體驗。

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