中和高中校犬「大小姐」走了…明辦告別式

新北市中和高中校犬「大小姐」的貪吃模樣。（圖由新北市動保處提供）

2018-02-21 14:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市中和高中的米格魯校園犬「大小姐」，可愛又貪吃，有著圓滾滾身軀與肥肚肚，一直是中和高中全校師生的開心果，但年邁的「大小姐」在1月底往生，全校師生決定為「大小姐」舉辦隆重的追思紀念會，師生也一同繪製小卡及準備紀念物，送牠最後一程。

中和高中校長柯雅菱說，「大小姐」就生活在校園內，每天跟著老師、學生上下課，學校舉辦任何活動時牠也都在旁參與，學校也都定期幫「大小姐」做疫苗施打及健康檢查，不管是晴天雨天、打針吃藥，牠永遠臉上掛著大大的笑容，是全校師生的開心果。

柯雅菱回憶，2016年秋天「大小姐」曾在校門口遭撞，當下牠可能以為自己做錯事所以躲起來，直到隔天下午教官們才找到牠送往醫院，當時「大小姐」尾巴斷掉，要手術切除，全校師生努力籌募醫療費，讓「大小姐」度過3週的住院治療，如今「大小姐」因年老，生命走到盡頭，終究還是要離開，校方決定要為牠舉辦隆重的追思紀念會，感念牠以往為歷屆全校師生帶來歡笑。

中和高中校友蔡家軒則在「大小姐」臉書粉絲頁留言表示，高中時曾經擔任衛生糾察隊，天天都會順便帶大小姐散步，現在都快研究所畢業了，來不及見她最後一面，希望能當個小天使守護學弟妹們。

為感念「大小姐」為歷屆中和高中師生們帶來的歡笑及回憶，校方決定為「大小姐」舉辦隆重追思會，除全校師生繪製卡片、留言海報、製作狗屋、設置粉絲專頁及刊載學校刊物外，明天（22日）也將辦理追思儀式，在校園內找尋綠地，為「大小姐」進行樹葬，還有畢業校友將從中南部趕回母校，送「大小姐」最後一程。