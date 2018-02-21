台北燈節週六登場 捷運西門站將管制

台北燈節將於本週六登場，屆時台北捷運將於西門站適時啟動管制措施。（圖由台北捷運提供）

2018-02-21 14:19

〔記者黃建豪／台北報導〕2018台北燈節將於本週六（2月24日）至3月4日，在北門廣場、中華路一段登場，因燈節場地鄰近台北捷運西門站與北門站。台北捷運公司昨公告，燈節期間的週末5天，最靠近燈節主舞台的西門站1、6號出口將視情況啟動只進不出管制，並於下午3時起，不開放自行車進出。公車方面，開閉幕天也有17線公車配合改道，並取消5處公車站位。

北捷指出，燈節活動期間碰到假日，在2月24日、2月25日、2月28日、3月3日及3月4日共5天，西門站及北門站將於下午3時起「不開放」自行車進出，而西門站僅提供自行車轉乘；並會適時在西門站及北門站進行人潮疏導措施，西門站的1、6號出口外，將適時啟動旅客「只進不出」的管制措施，實施期間僅開放旅客進站，引導出站旅客由出口2、3、4、5出站。

北捷表示，為了疏導西門站月台人潮，將預先利用月台逃生通道設置臨時出口，並加裝移動式閘門，當月台人潮眾多時，將引導旅客由臨時出口快速離站，並適時啟動車站「月台」、「閘門」及「出入口」三級人潮管制措施，或彈性調整班距及機動加開班次輸運。此外列車調度亦將視現場人潮狀況，請旅客注意列車或車站廣播，配合於台北車站或北門站下車步行前往會場。

公共運輸處則表示，在台北燈節2月24日開幕儀式的下午4時至晚間8時半，以及閉幕式的3月4日下午5時至晚間9時半，兩個時段內將管制成都路（西寧南路至中華路段）、漢中街（成都路至長沙街段，內江至長沙封閉往北車道）及衡陽路（中華路至延平南路段），計17線公車改道，取消5處公車站位。

另在，3月2日當天，將管制漢中街（成都路至長沙街段，內江至封閉往北車道），計7線公車改道，取消3處公車站位。

3月3日下午1時至晚間9時的燈節重頭戲踩街遊行，則會管制中華路（忠孝西路至成都路）南北向、開封街（中華路至延平南路）、武昌街（中華路至延平南路）、延平南路（漢口街至武昌街）、洛陽街（西寧南路至中華路）、漢口街（西寧南路至中華路）、峨眉街（西寧南路至中華路）、成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街）封閉北向車道、衡陽路（中華路至延平南路）、西寧南路與忠孝西路口，西寧南路往南管制、昆明街與長沙路口，昆明街往北管制、中華路與愛國西路口，中華往北管制，取消30處公車站位，計52線公車、6線國道客運及2線觀光巴士改道行駛。