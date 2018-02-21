他捐2分半地當「教室」 地磨兒實驗農場開學了！

「地磨兒實驗農場」今天撒播種下傳統作物小米，預計在學期結束時就能舉辦豐收祭。（記者邱芷柔攝）

2018-02-21 14:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕開學了！從高雄市鐵路警察局退休的陳重雄，為了傳承部落文化，成為屏東三地門鄉地磨兒國小的文化老師，這學期更無償提供自家農地打造「地磨兒實驗農場」，讓學童們在新學期迎來新的「教室」。

64歲的陳重雄說，他是地磨兒國小第17屆的畢業生，從小在部落長大，後來都在外縣市服務，退休後才再度回到部落，因為學校的邀請，他在地磨兒國小擔任文化老師，講述部落的文化歷史，但「教室」不一定只能在室內，有些課程更適合從做中學。

距離校園約600公尺處的「地磨兒民族實驗農場」面積約兩分半，校內每個班級都有專屬的小農地，配合不同的課程把學習場域從校園拓展至部落中，現在除了有紅藜、咖啡、地瓜、假酸漿等作物，今天更在部落耆老們的帶領下種下小米，預計學期結束時就能舉辦豐收祭。

陳重雄說，農場不時會有野豬等野生動物來襲，讓孩子們有不斷的話題，孩子們只要遇到他就會問「陳爺爺，那個紅藜長得怎麼樣了？有沒有被山豬踩壞？什麼時候可以採收？」無形中拉近了部落的距離，「說我無償捐地，但其實我得到更多的快樂與滿足！」

地磨兒國小校長陳惠美說，現在每週都有8節文化課程，這些課程都是跨領域結合，耕作的過程還能融入自然科學、數學、族語文化等教學，教學場域拓展到部落，能讓孩子們與部落更加親近，在實驗農場中就能看見逾80歲的VuVu們拿著鋤頭，手把手傳承部落文化。

從高雄市鐵路警察局退休的陳重雄，無償捐地打造「地磨兒實驗農場」，讓學童們在新學期迎來新的「教室」。（記者邱芷柔攝）