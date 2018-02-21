南寮浮覆地大改造 將迎接竹市第一座標準足球場

南寮浮覆地親子運動公園新建工程完工示意圖。（市府教育處提供）

2018-02-21 13:39

〔記者王駿杰／竹市報導〕南寮漁港附近的浮覆地長期閒置，雜草叢生、光線陰暗，新竹市政府今指出，已啟動南寮浮覆地親子運動公園新建工程，目前第一、二期工程已於去年開工，預計今年8月完工，除提供親子使用的運動設施，亦規劃景觀綠化、整地排水、停車場、公廁、兒童遊憩及照明等設施，當中包含竹市第一座標準規格足球場，驗收後就可使用。

教育處體育保健科長李怡君指出，南寮浮覆地整體基地面積約6萬8千平方公尺，自103年向國有財產署辦理無償撥用後，迄今已閒置4年，除於南寮辦理活動時提供停車使用外，多數時間屬閒置狀態，市府積極向中央各機關爭取經費，計畫將長期閒置的浮覆地打造成親子新樂園。

李怡君表示，南寮浮覆地在台68線東西向快速道路榮濱段通車後成為民眾來到南寮地區重要的入口，親子運動公園新建工程主要規劃、設置親子公園、景觀綠化、整地排水、停車場、公廁、兒童遊憩及照明等設施。

另外，親子公園部分除設有槌球場、籃球場及自行車道，還特別設置一座、也是竹市目前僅符合標準的足球場，旁邊亦設有足球練習場。

李怡君表示，目前竹市市設有足球隊的學校包含建功高中、培英國中、實驗中學；推動樂樂足球的學校有北門國小、陽光國小、朝山國小及大湖國小等，但竹市卻沒有標準場地，足球運動都只在學校操場或到頭前溪河岸旁練習，浮覆地親子公園完工後，不但可做為練習、比賽用，喜愛足球運動的民眾也不用再跨縣市尋覓球場。

市長林智堅指出，他持續整新、升級城市綠帶，目前已分別向交通部觀光局及體育署爭取1662萬元、1千萬元經費補助，搭配市款，總計投入高達8989萬元經費，希望將浮覆地改造成民眾來訪竹市的必遊景點。