獨家》尖石梅花村民今天不上工 集體陳情爲了...

今天早上新竹縣尖石鄉梅花村民不開工，反而齊聚梅花第2公墓入口處，要求陳姓地主拆門、還他們通行的路權。（記者黃美珠攝）

2018-02-21 13:47

［記者黃美珠／尖石報導］今天是春節後各行各業的開工日，但是新竹縣尖石鄉梅花村有2、30名鄉親卻不去上工，反齊聚在梅花第2公墓入口處抗議！因為他們擔心春節後祭祖之路被封而無法進行。

新竹縣議員范坤松要求陳姓地主本月底前拆門還通行權，否則清明將至，尖石鄉各村勢必聲援梅花村進行激烈抗爭。

這些抗議的鄉親今天早上8點多，就在縣議員范坤松、代表會副主席徐健福、代表許清光、梅花村長陳文斌等帶領下，陸續集結在梅花村4-7鄰聯外道路通往公墓的產業道路交叉路口，他們振臂高喊「拆除障礙，還我路權」。

村長陳文斌說，梅花村總共有4個公墓，第2公墓是近9成村民的祖先長眠之地。他們從至少40年前開始，就經由陳姓地主前手、趙姓男子所有的私地徒步或是騎車上山祭祖、農耕。

近年陳姓地主輾轉從趙男手中取得土地以後，已經從前年開始連續3次設鐵門阻擋，他們實在忍無可忍。

范坤松說，這條道路是既成道路，從原先只有人走、機車走，在民國73年江順標擔任鄉長的時候就拓寬為現在的4公尺道路，後來的鄉長江瑞乾鋪上水泥路面，很多鄉親還自掏腰包繳了配合款鋪路。

范坤松要求陳姓地主不能欺壓當地鄉親，必須在2月底前自行把鐵門拆除，否則梅花鄉親祭不了祖、無法掃墓，勢必會引發激烈的抗爭。

陳姓地主受訪說，她在民國92年取得土地，原來的地主就有設鐵門。她並非為難梅花鄉親祭祖，實在是她在104年發現自己土地附近有人私自開發露營地，不經她同意，在她的土地上申設電桿還盜砍她土地上的大樹，她目前跟對方有竊佔的官司訴訟中。

她說，她取得土地10幾年來鐵門都沒有上鎖，無論鄉親要出入耕作、運出農產，或是掃墓祭祖，只要打開鐵門就可以，沒想到因為前述跟露營地的糾紛，演變成鄉親誤以為她阻撓原民掃墓，三番兩次被拆掉鐵門，去年底才重新在靠近梅花村4到7鄰的聯外道路處新設鐵門以宣示主權。

她說，她不可能拆除鋁門，但是可以開門提供掃墓和農耕通行。

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新竹縣尖石鄉梅花村民今早集結抗議，員警也到場關切。（記者黃美珠攝）

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