澎湖慶元宵 烏崁來福高麗菜龜亮相

烏崁靖海宮第四代來福高麗菜浮球龜，正式亮相。（記者劉禹慶攝）

2018-02-21 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最具年味的元宵節慶典，今年將率先由烏崁靖海宮起跑，由農曆正月初八起，舉行一連10天的活動慶典，除了聲光秀外，更延續推出烏崁來福高麗菜浮球龜、貝殼珊瑚礁龜及偷挽蔥等活動，提前引爆澎湖元宵節熱潮。

位在澎湖本島中心點的烏崁靖海宮，近年來以冠名的烏崁種大高麗菜聞名，並成立馬糞海膽保育區，同時武轎也引領澎湖宮廟風潮，並打破澎湖傳統元宵節3～5天期限，一口氣拉長為10天，其中最受人矚目的就是烏崁種高麗菜龜，由第一代大頭高麗平安龜、第二代巨無霸高麗菜龜、第三代老磅古磅高麗菜龜，延伸至今年的來福高麗菜龜。

今年來福高麗菜龜，邀請浮球藝術達人許全勝製作，結合原本是海洋廢棄物的浮球，結合烏崁種高麗菜製作成高麗菜龜，成為第四代來福高麗菜龜，許也發揮其褒歌的長才，自行書寫創作褒歌；另外也推出由珊瑚礁石、各種貝殼製作的海洋風情龜，充滿濃厚的海洋風情。

每年擔任澎湖元宵系列慶典活動先鋒的烏崁靖海宮，除了延續歷年廟宇聲光秀外，更以當地聞名的烏崁三太子武轎表演打頭陣，炒熱現場熱鬧氣氛，今年更開放未婚男女前往會場偷挽蔥，在會場四周偷藏蔥，象徵可取得好姻緣，同時也有市集活動，雖然沒有摸彩活動，但有百元抽福袋助興，長達10天的烏崁元宵慶典，預料能帶入龐大的觀光商機。

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