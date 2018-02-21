34446！這不是明牌 是高雄輕軌運量新紀錄

2018-02-21 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌農曆春節運量再創新高﹗年初二到初四，每天都破3萬人次，最大量為初三34446人次，一舉改寫去年跨年夜的30976人次。

經營高雄輕軌的高雄捷運公司統計，除夕到年初五輕軌運量，分別為8815、28893、30079、34446、32255、23517人次，其中初二到初四，每天都破3萬人次，初三與初四的搭車人潮，都比跨年夜還多。

高捷分析，輕軌沿線經過哈瑪星、駁二、台鋁、集盒貨櫃、夢時代等區域，吸引不少民眾搭輕軌走春，避免塞車與停車困擾，也可體驗輕軌。