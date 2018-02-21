三峽初六賽神豬 萬人簇擁爭合照

特等神豬身上紋身妝點，不少民眾上前合照欣賞。（記者邱書昱攝）

2018-02-21 12:08

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆年初六開工外也是三峽區清水祖師廟賽豬公的重頭戲，今天（21日）一早8點神豬隊伍就先在三峽復興路集合，沿路繞境前往祖師廟前，儘管陰雨綿綿，仍有許多民眾簇擁一睹豬公，預計人數達萬人之多。清水祖師廟董事長林東西表示，今年特等豬公共有10尊相較去年增加。

這次的特等神豬重達1487台斤，而一等重達1472台斤、二等重達1460台斤，賽豬公列隊一路從復興路出發，經過許多大街小巷，神豬身上也有各式妝點及獨有特色，不少民眾上前爭相合照，家長也抱著小孩參與傳統節慶，南北管樂曲伴隨下繞境，鞭炮聲四起如同白天的慶典。

三峽區公所區長陳健民說明，由於今年正值「大雜姓」，相較於去年的「劉姓」，會比往年多出許多尊神豬。林東西也表示，預計將於下午2點半左右進行「開豬」儀式，「才可以倒下來」並請廟方人員對於神豬超渡迴向，同時也會讓民眾競標豬肉，帶回家吃平安。

另一方面，對於拔神豬毛的活動，林東西笑說，「過去是沒有這個活動」，近幾年不知道從哪裡流傳。

三峽初六賽豬公，上午8點由復興路出發遶境。（記者邱書昱攝）

上午約10點多陸續有神豬抵達清水祖師廟。（記者邱書昱攝）

沿路鳴炮繞境，吸引許多民眾駐足。（記者邱書昱攝）