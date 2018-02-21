插秧直播 台南越光米插秧大賽23日登場

推廣台南越光米，「臺南越光米復古插秧活動暨直播大賽」23日登場，邀請大家到後壁體驗插秧、品嘗米食，也透過直播讓更多人認識稻米文化。（圖由芳榮米廠提供）

2018-02-21 11:45

〔記者王涵平／台南報導〕推廣台南越光米，「臺南越光米復古插秧活動暨直播大賽」23日登場，邀請大家到後壁體驗插秧、品嘗米食，也透過直播讓更多人認識稻米文化。

活動由南市農業局、後壁區公所和芳榮米廠舉辦，地點在芳榮米廠後方農地，選擇「四月早」時節，熱鬧地種下台南越光米秧苗，現場也準備台南越光米（臺南16號）製作壽司，透過手作壽司感受台南越光米香甜Q彈的口感，頂長社區阿嬤在農田旁料理阿嬤ㄟ「播田點心」（古早味土豆粿、老菜脯焢肉、塩魚仔、竹筍虱目魚湯等佳餚）。

23日採FB直播方式介紹「臺南越光米」1分鐘及活動內容5至10分鐘，民眾在參賽者直播影片上按讚或分享數作為計分依據。主辦單位將於3月9公佈「直播人氣王」與「直播說故事達人」，得獎者可獲得10-20包臺南越光米獎品，報名參賽者皆可獲得臺南越光米1包。歡迎大家一起來春「播」插秧樂，快來報名挑戰成為「直播人氣王」！聯絡電話（06）6622749張經理、 （06）6872040 #601 邱課長。

FB直播大賽報名聯結