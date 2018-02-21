開工日喝咖啡解悶！星巴克、超商推買一送一

年後首個上班日，包括星巴克、85度C等商家推出多項優惠。（資料照）

2018-02-21 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假在昨日畫下句點，為迎接年後首個上班日，包括星巴克、85度C等飲品連鎖店，紛紛祭出買一送一等多項優惠。

優惠商家整理如下：

星巴克：晚上8點前於門市購買飲料享買一送一優惠，但容量、冰熱、口味皆一致。星巴克機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市和車道服務則不提供此優惠。

85度C：全台門市於今日下午1點至晚上8點，提供摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、重拿鐵咖啡、拿鐵咖啡、招牌咖啡、美式咖啡和海岩咖啡大杯咖啡買一送一優惠。

7-11：CITY CAFE、現萃茶全品項第二杯半價（不含珍珠飲品及Espresso）。

全家：今日起至23日，全家會員可享經典大熱美、單品中熱美和義式濃縮咖啡同品項買一送一。

萊爾富：全天享咖啡同品項買一送一（不含正官庄人蔘系列）。

伯朗咖啡：不限同款飲品買一送一，以價高者計。

西雅圖咖啡：門市不限同款飲品買一送一，以價高者計。