開工日北台灣變天轉濕涼 中南部背風空品差

明日大台北、基隆、宜蘭等地好天氣告一段落，氣溫下降、天氣轉雨，冷氣團預計在23、24日減弱。（記者羅沛德攝）

2018-02-20 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日大年初六開工日北台灣開始變天，北方冷氣團南下，大台北、基隆、宜蘭等地好天氣告一段落，氣溫下降、天氣轉雨；冷氣團在22日最強，但到23、24日又會減弱。空氣品質方面，雖東北風增強，擴散條件較佳，但位於背風側的中南部，空品仍較差。

據中央氣象局預報，溫度方面，今（20）晚鋒面通過後，冷氣團南下，明日北部白天高溫預計下降5、6度，中午前後僅17、18度，明顯轉涼，且越晚越冷。其他地方的高溫也會下降，東半部、中部約21至25度，南部則在26至28度左右。北部晚間低溫約15度，中部、宜花約16到18度，南部、台東約19至21度。

天氣風險公司表示，該波冷氣團週四最為明顯，北部低溫約13、14度；中部地區白天則仍有23至25度，但日夜溫差大。

天氣風險公司指出，這波冷氣團到週五、六就會減弱，週日（25日）還會有一波冷氣團南下，但整體來說，除了北部、東部在明日到週五比較濕涼，未來一星期暫無明顯的鋒面或冷氣團南下，天氣沒有明顯變化。

降雨方面，中央氣象局表示，由於該波冷氣團帶來較多水氣，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部也有零星降雨。中部以北地區，主要在今日深夜到明日上午，降雨機率較高，花東則在明天下午之後，有較高降雨機率。

空品方面，明日雲嘉南、高屏為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、金門及澎湖為「普通」；宜蘭、花東及馬祖為「良好」。

天氣風險公司表示，雖然今日開始，東北季風增強，擴散條件較佳，但位於背風側的中南部，污染物濃度仍會達對敏感族群不健康的等級。

明日冷氣團南下，氣溫下降，北部中午前後高溫僅17、18度，晚間低溫約15度；中部、宜花低溫約16到18度，南部、台東低溫約19至21度。（圖擷自中央氣象局）

明日紫外線預報。（圖擷自中央氣象局）