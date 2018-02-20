受花蓮震災影響 國5春節連假車流量較去年少

春節連假最後一天，國5上午北上就出現回堵。（記者林敬倫攝）

2018-02-20 17:03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕春節6天連假，國道5號塞到讓人害怕，不過，今年總車流量其實卻較去年減少約2％，南下車流量甚至較去年少了4％，高公局分析，應該受到花蓮震災影響，讓假期選擇南下觀光旅遊的人次減少，車流量才會隨之降低。

今日是大年初五，也是春節連假最後1天，國道5號雪隧上午9點就開始回堵，雪隧南口開始，最長塞了6公里，頭城交流道塞1公里，蘇澳0.5公里，但宜蘭跟羅東交流道未有回堵現象。

國5今日上午9點開始湧現車潮，高公局坪林行控中心於9點47分開放路肩通行大客車，10點啟動主線及頭城匝道儀控，宜蘭、羅東及蘇澳匝道儀控則於下午2點23分啟動，下午3點至晚上8點國5北上實施高乘載管制；高公局表示，北上今日天大概有4萬輛次車流量，隧道內每小時最多平均可通過2400輛次，最低車速約每小時27公里，滯留在宜蘭的車輛約還有1萬輛次。

高公局指出，根據統計，今年春節6天假期，總車流量達43萬4612輛次，較去年的44萬7694輛次少1萬3082輛次，總車流量少了約2％，南下車流量更少了4％。

高公局分析，原先預估受蘇花改通車影響，今年國5車流量會增加，不過，可能是受到花蓮震災影響，因花蓮地區餘震多、自來水也出了問題，影響民眾南下旅遊的意願，才造成今年國5總車流量較去年減少。