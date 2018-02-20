新知》玉米不算蔬菜！想減重最好少碰 以免越減越重

2018-02-20 17:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名博士研究生患有糖尿病，為控制破百的體重，一天只吃兩餐，晚餐只吃蔬菜，但他一連多天都只吃玉米，一次還連吃3根，結果造成體重不減反增，經轉介到營養諮詢門診，才知道玉米在食物分類中屬於全穀根莖類、並非蔬菜類，須控制食用量；春節期間不少人大吃大喝，收假後想減重，營養師提醒，別誤吃高熱量食物，才不會越減越胖。

台中光田綜合醫院營養師蔡慧君今天表示，因玉米在國內常被當成配菜，許多民眾把它當成蔬菜，但其實玉米主要成分是澱粉，屬全穀根莖類，一根水煮玉米熱量約210大卡，相當於一碗8分滿的白飯，吃3根玉米的熱量等於吃下一整個便當，難怪這名研究生會越減越胖。

蔡慧君指出，門診中除了玉米常被誤認為蔬菜，其他像是山藥、芋頭、荸齊、蓮藕、南瓜等也都屬全穀根莖類，另外像是薏仁、蓮子、綠豆、紅豆、花豆、粉圓、米苔目，以及常被當作零食的蠶豆、爆米花，也都是全穀根莖類，因熱量和蔬菜完全不同，民眾食用要節制，建議成人1天全穀根莖類份量為1.5至4碗。

春節期間家人團聚，民眾大吃大喝一不小心就會過量，蔡慧君建議，民眾春節後若想減重，一天約比正常時攝取減少500大卡，其中蔬菜因熱量低、纖維質高可以多吃，而蔬菜除了葉菜類外，包括木耳、黃豆芽、綠豆芽、玉米筍、筊白筍、蘆筍、秋葵、番茄與香菇、金針菇、猴頭菇等菇類，還有胡瓜、苦瓜、絲瓜等瓜類都是。

蔡慧君並建議民眾，用餐時可先吃蔬菜，再吃蛋白質類（豆魚肉蛋）食物，最後再吃澱粉類食物，藉由改變用餐順序加強減重效果。並提醒吃東西時需細嚼慢嚥，用餐時間至少15分鐘以上，才不會因狼吞虎嚥吃下過多熱量。