台灣燈會主燈還沒點亮 攤商嘆買氣冷

部份攤位沒有業者進駐營業，成為遊客休息區。（記者曾迺強攝）

2018-02-20 16:46

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2018台灣燈會暖場秀「嘉義燈會」，在2月16日旺犬年大年初一開幕，鄒遊阿里山燈區部份美食攤商業者反映所在燈區的燈組分散，參觀人數不多，連帶生意不佳，業者期待3月2日元宵節點亮主燈區後，能帶來爆量人潮彌補虧損狀態。

今年台灣燈會首度分兩階段點燈，第一階段「嘉義燈會」初一晚上在行政院長賴清德等人擊鼓聲中，展開長達24天燈會活動，縣府統計4天以來參觀人數約150萬人；主燈「忠義天成」元宵節當晚預計由總統蔡英文親臨點燈。

陳姓民眾昨晚7點半行經鄒遊阿里山燈區，他觀察燈組比其他燈區分散，參觀人潮稀疏，該燈區有20個美食帳棚攤販，僅6攤進駐營運，相較祈福護台灣等燈區攤販人潮強強滾的景象，簡直天壤之別。

嘉義縣政府新聞行銷處長李雅貞回應，今年燈會展區廣達50公頃，各燈區總計181個美食攤位，部份業者在大年初六後才會進駐，並非招商不順；縣府文化觀光局規劃在鄒遊阿里山、山林文化燈區增設燈組，並將表演移至燈區內演出，藉此聚攏人氣。

鄒遊阿里山燈區1名香腸攤老闆說，攤位租金每日1萬元，開幕日後人潮稀疏，「每天賺的錢，不夠付租金」，憂心明（21）日恢復上班上課日後，人潮更少，只能期待元宵節後彌補虧損；另名炒麵攤女老闆則說，這4天生意還可以，勉強打平，只是參觀人潮沒有想像中的多。