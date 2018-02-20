海巡艦艇燈太亮？ 漁民控被照到迷航撞岸

花蓮區漁會10多名叉手網產銷班漁民，今天下午透過縣議員莊枝財到海巡署海洋巡防總局第六海巡隊上抗議探照燈強光太強干擾他們作業。（記者王錦義翻攝）

2018-02-20 16:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮區漁會10多名叉手網產銷班漁民，今天下午透過縣議員莊枝財到海巡署海洋巡防總局第六海巡隊上陳情，班長陳保龍說，昨晚8點多他們在出海口附近補鰻苗，有海巡艦艇一直對他們打探照燈，時間長達40分鐘干擾他們作業，甚至有漁民被強光照到迷失方向感，舢舨撞倒礁岩造成漁具受損，現在鰻苗進入尾聲，希望海巡執法能夠拿捏比例原則。

副隊長黃大港回應說，海巡艦艇昨晚收到民眾檢舉指出有人在花蓮港錨泊區違規捕魚，因此派出100噸的艦艇PP10056到現場用探照燈蒐證，但海浪起伏加上要搜索海上目標物，1000多瓦的探照燈就會照來照去，過程約20多分鐘，並沒有刻意針對漁民打強光，不過漁民的意見他們會納入檢討，加強執法技巧，避免照到駕駛艙，減少干擾合法漁船作業。

海巡署第六海巡隊指出，花蓮港區往來商船、客貨輪及漁船眾多，主管機關航港局基於安全考量，禁止漁船及民眾在公告的港區範圍含外港錨區，從事養殖及採捕水產動植物，漁船違者可罰10萬元以上50萬元以下罰鍰，釣客則是處罰600元至3000元罰款。