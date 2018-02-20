206強震25校受損 花蓮縣中小學明可望如期開學

206花蓮大地震造成雲門翠堤大樓等房屋傾倒，部分災民一度暫時安置在中華國小。（資料照）

2018-02-20 15:59

〔記者林曉雲／台北報導〕2月6日深夜花蓮縣近海發生規模6.4地震，造成花蓮25所中小學受損，教育育部急撥3000萬元，教育部國教署中小學組長武曉霞今天表示，花蓮縣教育處已確認學校受損處不影響師學生學習活動的進行，明天花蓮縣中小學將可和全國中小學同步如期開學。

武曉霞表示，花蓮縣政府教育處已完成結構技師鑑定，中華國小等4校有建築物伸縮縫裂開等情形，因非屬主要教學區域，不影響開學後師生學習活動的進行，為確保學校師生安全，學校已先予緊急處理或以封鎖線隔開，後續將進行修復；其餘21所校舍經技師勘查暫無結構性問題，其後也將予修繕或補強以增加建築物安全。

武曉霞指出，目前花蓮縣受災學校都已做好環境清理，針對供水管、飲水機、抽水馬達、廚房油炸鍋爐等基本設備也均完成修復，以提供開學後師生使用。教育部將持續掌握花蓮縣學校災後復建情形，協助強化校園建築物安全，確保學校師生安全。

教育部校安中心之前統計資料，全國共計178校受花蓮地震的震災，災損金額1億餘元，其中花蓮縣災損情形較為嚴重，部分學校校園結構因地震受損，已委請專業結構技師重新檢視；花蓮縣教網中心電腦教室亦受到損害；另有部分學校維生設備如水塔、鍋爐損毀。為協助學校快速搶修，教育部已核定補助花蓮縣國民中小學（含幼兒園）校園搶險搶修復建作業經費，期協助學童在明天開學時順利回到學校就學。