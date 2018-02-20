媽媽「暗黑料理」上桌... 她嘆：過年快結束吧！

網友PO出媽媽做的月亮蝦餅，笑稱是「月全蝕料理」。（圖擷取自PTT）

2018-02-20 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在春節假期，都會曬出豐盛的「年菜照」比拼，有位網友卻表示，媽媽每年都會端出「暗黑料理」，並PO出媽媽的料理照，逗笑許多網友，直呼「太狂了」。

這名女網友在PTT發文，提及去年媽媽將雞肉、蛤蜊、長年菜，還有馬鈴薯、紫地瓜、美生菜等數不清的食材，丟入大鍋內煮，做了一道「死不瞑目的雞料理」，不僅湯的顏色灰灰的，味道還很詭異，她直言「根本不知道我喝了什麼」。

今年春節，她則PO出媽媽前幾天煮的「月全蝕料理」，寫道「據說生前是月亮蝦餅...」，照片中，月亮蝦餅被煎的整面焦黑，不如一往所見的金黃色餅皮，女網友還說「原以為旁邊那盤臘腸，會是年夜飯的救贖，但我媽居然覺得要淋上滿滿的醬油膏...（被鹹哭）」，文末感嘆，媽媽的暗黑料理讓過年好可怕，只好出門買麥當勞。

貼文引發網友熱議，紛笑回「有開放網友挑戰月亮『瞎』餅嗎」、「香腸真的是救星！」、「想知道原po從小吃什麼長大的...」、「原po媽讓我燃起已熄滅的料理之魂」、「（大笑）你的過年根本地獄啊」、「我們的媽媽如果變好朋友會增強他們的自信心...千萬不要」，也有網友稱讚「你取名字很有天分」、「月全蝕笑死」。