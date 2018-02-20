滑板納入2020東京奧運 中市新建3座專屬場地

2018-02-20 14:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕滑板運動愈來愈受民眾歡迎，中市府期待成為全民化運動，建設局將在北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、北區中正公園闢建3座嶄新的滑板運動專屬場地，作為先期試驗，現已完成工程發包，預計於3月初開工、今年底完工。

建設局表示，有別於專業運動場的設立，市府在公園綠地中設置滑板空間，就是要將滑板運動推廣為全民性的休閒活動，所以場地主要是提供初階入門滑板的習技場，而非資深滑板人的炫技場。

這3座滑板練習場中，廍子公園的初階上板修煉場，面積490平方公尺，設有J形坡道及斜台；豐富公園的中階滑板圓舞場，面積1000平方公尺，連成一體的碗形坡道為最大特色；中正公園的進階滑板聖殿堂，面積2200平方公尺，是一座綜合型滑板練習場。

建設局長黃玉霖表示，2020東京奧運已將滑板納入比賽項目，台中市近年來也增加許多滑板人口，為此，市府主動在公園綠地增設滑板空間。設計過程中，市府更邀請極限運動及滑板相關協會推薦的滑板專家，開放共同討論，提供專業意見與設計者相互研商。

他又說，經由市府與專家研議討論後，模擬出各階板齡可接受的道具尺寸、可能的運動路線，並運用身體體驗計算出空間尺度，作為滑板場的設計準則，落實建設滑板場方案，讓玩家在新設的滑板空間練習更安全。

黃玉霖強調，第1期3座滑板練習場完成後，市府將視民眾使用情形，再研議規劃第2期滑板練習場，希望隨著市區公園滑板練習場地的落成，協助滑板運動推廣，不再讓滑板族自覓空地、自製道具練習，更期待能孕育前進國際賽事的滑板人才。