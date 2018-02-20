機車亂停好心幫移 他竟被車主奧步搞到鮮血直流...

網友的手指在移車時遭車主惡意裝置的圖釘刺傷。（擷取自爆料公社）

2018-02-20 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕在都會區的黃金地段找車位往往難如登天，有時就連機車位也是一位難求，有網友昨天牽機車時好心將隔壁「硬擠進來」的機車挪開，避免刮傷雙方車殼，想不到竟遭對方暗藏在車尾握把下的圖釘刺傷，當場鮮血直流。

網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，昨天傍晚前去台中一中商圈逛夜市，將機車停在路邊合法的停車格內，要離開夜市時才發現有台新停的機車緊貼著他的機車，為了要能牽車出來，網友便欲將其機車移開一些，想不到才剛握住手把就被刺傷，低頭一看才發現手把下方被車主惡意貼滿圖釘。

網友表示，能體會不想被移車的心情，「但也不該用這種會傷害別人的方法吧」，更何況自己是為了避免牽車出來，磨傷雙方緊貼的車殼，才好心移動對方機車，想不到竟在不知情的情況下遭惡意刺傷，「也不知道這些圖釘刺傷多少人了，也不知道會不會有傳染疾病的問題」。

看了事主上傳的文章及照片，網友們紛紛氣得留言痛罵車主說「要是我被刺到的話，那台機車會被我打爛掉」、「這個太惡劣了！」、「趕快去打破傷風」、「我會直接報警處理，請警方通知車主到現場」、「支持提告」。