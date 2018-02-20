春節假期最後一天 合歡山湧現追殘雪人潮

合歡山殘雪仍吸引民眾前往追雪遊玩，南投警方在路口維持交通秩序。（記者謝介裕攝）

2018-02-20 14:31

〔記者謝介裕／南投報導〕今大年初五係春節假期最後一天，南投縣各風景區聯外觀光交通動線，未如預期出現返回工作崗位的車潮，許多民眾還把握這一波最後追雪的機會前往合歡山，儘管氣溫回升，一度積雪達40公分的白雪，目前只剩合歡山群峰山頭與武嶺至合歡山莊的道路邊坡山壁，仍有點點殘雪，但在冬陽、藍天、綠野的襯托下，非但不失美感，更讓人有種春節收假上班前的小確幸﹗

南投縣警察局交通隊指出，大年初一至初四期間，通往日月潭的台21線、台16線與通往溪頭、杉林溪、妖怪村的延溪公路，乃至清境、合歡山的台14甲線等觀光動線，處處都是車水馬龍，部分路段車輛時速甚至一度不到30公里。

惟因大年初五過後，各行各業紛紛開工，警方研判，民眾在怕塞車的心理預期下，有的提早返回工作崗位；有的選擇收心在家準備上班所需資料，加上警方在重要路口派員站崗並機動性調整交通號誌，使得大年初五的交通格外顯得順暢，也令執勤員警覺得付出的辛苦是值得的。

警方表示，合歡山位於南投縣仁愛鄉與花蓮縣秀林鄉交界，海拔高度從2300至3400公尺不等，面積廣達450多公頃，係台灣最高的國家森林遊樂區，連日來的好天氣，使得積雪消融十分快速，皚皚白雪隨時有可能「消失無蹤」，因此呼籲民眾把握追雪的時間之際，也要做好高山保暖措施及小心駕駛，確保快樂出門、平安返家。