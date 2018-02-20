年後加薪有望 yes123：科技、金融、運輸加薪機會大

yes123求職網發布「狗年新春開工與跳槽加薪調查」報告。（記者李雅雯攝）

2018-02-20 14:14

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發布「狗年新春開工與跳槽加薪調查」報告，調查結果發現，81.4%企業在農曆春節後有加薪計劃，其中尤其以「科技資訊、「金融保險與會計統計」、「運輸與物流倉儲」加薪機會最大。

「狗年新春開工與跳槽加薪調查」結果指出，員工仍以「升職調薪」為首要狗年新希望，平均期待可以獲得調薪6.2%。農曆年後為一波轉職潮，調查結果指出，有48.7%自認為「跳槽機率大於續留機率」；另也有39.2%員工抱持觀望態度，評估自己「跳槽與續留機率各半」；其他12.1%則是「續留機率大於跳槽機率」，有跳槽意願的員工中，有六成三已在「騎驢找馬」。yes123求職網發言人楊宗斌認為，跳槽多和不滿薪水凍漲、低薪環境有關，企業若欲留住人才，「盈餘共享」才能留住好員工。

「狗年新春開工與跳槽加薪調查」顯示，81.4%企業在農曆春節後有加薪計劃，明顯高於去年56.1%。受訪企業中有65.1%將採「績效式加薪」，16.3%為「齊頭式加薪」，18.6%則沒有加薪計畫。調薪意願較高的行業分別依序為：「科技資訊」、「金融保險與會計統計」、「運輸與物流倉儲」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「批發零售與貿易」。

楊宗斌表示，從調查結果看來，有加薪計畫的企業比率數字遠高過去年，發放開工紅包的金額和比率也高過去年，推估因應景氣回溫、勞基法再修法等外在加分條件，企業經營上趨於樂觀，員工今年有機會獲得加薪，第一線衝刺業績的員工加薪機會將再高過其他職位員工。

「狗年新春開工跳槽加薪調查」由yes123求職網在今（2018）年1月26日到2月6日以網路問卷抽樣調查，訪問目前有工作的求職會員（已畢業或役畢、免役），有效問卷共1277份，信心水準為95%，誤差值正負2.74%；企業訪問有效問卷885份，信心水準為95%，誤差值正負3.29%。