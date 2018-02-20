台灣燈會燈區有陷阱？管線孔凸出地面10~15公分遊客怕絆倒

燈區東南側的鐵道燈區，有約15公分長的管線孔凸出，電線、插孔外露，周邊沒警示標誌，夜間視線不良行經易踢到而受傷。（記者曾迺強攝）

2018-02-20 13:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2018台灣燈會暖場秀「嘉義燈會」2月16日旺犬年大年初一開幕，4天以來吸引約150萬名遊客前來遊賞，鄉親發現，部份人潮行經動線有管線孔、遮蔽線路的木條凸出，憂心這些「陷阱」會讓遊客受傷。

鄉親反映，燈區東南側的鐵道燈區，有約15公分長的管線孔凸出，電線、插孔外露，周邊沒警示標誌，夜間視線不良行經易踢到而受傷；祈福護台灣燈區的攤販區，有高出地面約10公分的長型木條遮蔽電線，容易使遊客絆倒。

負責燈區大地工程的縣府水利處長林谷樺說，部份管線孔為配合攤販或燈組展示而施作，今天將派員清除凸出物等「陷阱」設施、改設塑膠壓線條；他說，接獲記者轉投訴後，已通報縣府燈區指揮中心，要求各燈區派員加強巡視，避免這些傷及遊客。

2018台灣燈會展期至3月11日，主燈「忠義天成」3月2日元宵節預計由總統蔡英文前來點亮，16日提前登場的「嘉義燈會」有7大主題、18個小燈區，縣府統計開幕至今，約150萬人數進場參觀。

燈區東南側的鐵道燈區，有約15公分長的管線孔凸出，電線、插孔外露，周邊沒警示標誌，夜間視線不良行經易踢到而受傷。（記者曾迺強攝）