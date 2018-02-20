台中捷運綠線年底試運轉 109年全線通車

林陵三（右1）搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。（台中市交通局提供）

2018-02-20 13:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線工程進度突破75%，年底試運轉；而機電六大子系統電聯車、通訊、監控、機廠設備、供電與自動收費等，也緊鑼密鼓進行安裝測試。副市長林陵三前往視察時，要求積極朝107年底試運轉，109年全線通車的目標邁進。

林陵三日前在交通局長王義川的陪同下，視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。

林陵三說，捷運綠線是未來大台中交通網的指標，行控中心是這條捷運的核心大腦，扮演指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的角色，各車站若有緊急情況，行控中心的專業人員也可以第一時間掌握，並立即通知其他各站應變處置，更加強捷運整體安全性。

林陵三並要求加速進行各子系統的測試，同時嚴格把關品質，帶給民眾安全又舒適的交通運輸工具，並積極朝107年底試運轉，109年全線通車的目標邁進。

交通局指出，行控中心主要特色是「資料蒐集系統」和「行車監控系統」，前者負責蒐集各車站用電與目前消耗功率等數據，若有電力異常或跳電，可立即通知站務人員處理；後者主要是監控電聯車目前行駛速度、行車方向與進出站時間等相關數據，並可透過這些數據調整班距，以因應不同時期人潮流量，達到運輸最大效益。