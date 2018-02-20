他們替毛小孩拍奇蹟美照 拉高浪浪認養率

牠牠社團志工透過幫浪浪拍攝美照，拉高認養率。（新北市動保處提供）

2018-02-20 13:05

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市動物之家近來加入一群台大及政大的學生志工，志工團隊隊長李茂芊說，他們透過拍攝毛寶貝逗趣可愛的照片，放在網路平台，並撰文描述毛孩性格圖文，透過可愛萌照與動人文字，讓民眾能更認識這些浪浪，藉此提高認養率，每看到狗狗們找到願意照顧牠們一輩子的主人，一切努力都值得了。

新北市動保處指出，動物之家志工都身懷絕技，其中有一群志工組成了「牠牠」社團，專長是推廣認養行銷與攝影，透過鏡頭，讓原本猶豫不決的飼主增加認養意願，進而來到動物之家親自與牠們互動，提高認養機率，讓愛延續。

李茂芊笑說，帶學生去看狗狗時，學生很常在對照照片時驚訝地質疑眼前的狗狗竟然和原本照片中的是同一隻，而且很多浪浪是米克斯，都是米色、黑色、花色，沒有仔細拍照根本認不出來。

像是新店動物之家的小黑狗「熊熊」，初入所時毛色骯髒凌亂，在動保員細心幫牠打理梳洗後，「牠牠」也為熊熊拍攝了美美的照片，更把熊熊活潑好動又黏人的影片一起放到臉書宣傳，透過生動的文字與臉書行銷，讓不少民眾看到「熊熊」的萌樣後都有所心動，特地到新店動物之家找熊熊互動。

新北市農業局長李玟表示，新北市政府一直推動「尊重生命，愛護動物」的保育觀念及「愛牠就不要拋棄牠」的動保觀念，這麼多隻毛寶貝住在動物之家內，以現有人力而言，要全面性照顧非常吃緊，歡迎更多元的志工加入動保行列，有興趣民眾可電洽02-29596353。