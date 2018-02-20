國際級魔法泡泡秀 嘉義燈會演出免費看

縣府今、明（20、21日）2天晚上7點半邀請拉脫維亞「Under Water Bubble Show魔法泡泡秀」在縣府旁舞台「嘉藝劇場」演出，帶領觀眾進入水底奇幻旅程。（嘉義縣政府提供）

2018-02-20 12:53

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2018台灣燈會暖場秀「嘉義燈會」2月16日在嘉義縣太保市治特區登場，縣府今、明（20、21日）2天晚上7點半邀請拉脫維亞「Under Water Bubble Show魔法泡泡秀」在縣府旁「嘉藝劇場」舞台演出，帶領觀眾進入水底奇幻旅程；故宮南院舞台今晚6點另有一場「比利時托爾高空劇場」表演，將讓遊客感受炫麗特效感受。

縣府表示，魔法泡泡秀融合戲劇、啞劇、舞蹈、木偶戲等表演，全劇純以視覺、聽覺的感官享受搭配趣味十足的互動表演．無任何語言，是2015年義大利米蘭世博會指定節目。

另一場在故宮南院至善湖旁廣場演出的比利時托爾高空劇院，演員在40公尺高空上表演高空翻轉、跳舞和歌唱，被譽為室外版的太陽馬戲團。

2018台灣燈會暖場秀嘉義燈會2月16日登場，主燈「忠義天成」元宵節（3月2日）才會點亮，燈會期間至3月11日的閉幕日，每天都有精彩節目演出，演出資訊可至「2018台灣燈會在嘉義」網站閱覽。