春節收假日 桃園機場「爆量」恐飆破14.5萬人

2018-02-20 12:46

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假最後一天，選擇出國過年的旅客紛紛返台，桃園機場20日旅客量創今年春節期間新高，單日飆破14.5萬人次，超出預估值；其中，入境旅客便超過7.5萬人。桃機公司表示，各單位加強宣導以縮短通關時間，大致上未塞車。

19日桃園機場出入境旅客達13萬9000餘人，已創下今年春節連假最高峰，但桃機公司統計，20日大年初五、也是春節連假收假日，更創新高，預估將突破14萬5000人，較原預估的14萬人更多，2月整體人次較去年同期增加6％。

桃機公司表示，20日入境旅客約有7萬6000人、出境則有6萬4600人左右，另有轉機旅客約4000人；而19日入境旅客數也逼近7萬人次，顯示今年選擇出國過年的旅客，多集中於這兩天紛紛返台，準備收假回到工作崗位。

桃機公司也說，春節連假結束後，21日預估入境旅客將減至約6萬2000人，不過出境則增加為6萬8000人，主要是一波台商返回中國工作崗位的人潮。

因應春節尖峰「爆量」，桃機公司春節前就已「備戰」，偕同航警局、移民署、海關與各航空公司加強宣導，縮短旅客通關時間。

針對夜間返台的旅客，桃機公司指出，由於機場捷運夜間收班，旅客可選擇機場排班計程車搭乘，春節期間運能提升26％、達758台；深夜0至6時也提供夜間計程車共乘服務，2人即可成行，最多可4人共乘，可分攤車資降低負擔。